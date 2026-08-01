Campionati Italiani Canoa Velocità – E’ subito festa sul lago di Mantova: Ballarini e Peccini (Lega Navale) “scalano” il K2

Mantova E’ iniziata con il botto l’avventura della Lega Navale di Mantova ai Campionati Italiani di canoa velocità e paracanoa, in programma fino a domani sulle acque del Lago Inferiore. La società organizzatrice, impegnata anche sul piano logistico per la riuscita di uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale, ha subito raccolto una grande soddisfazione sportiva conquistando un prestigioso titolo tricolore. Nella prima giornata di gare, dedicata alle prove sui 1000 metri, il successo è arrivato nel K2 Ragazze grazie a Marianna Ballarini e Azzurra Peccini. Il duo mantovano ha chiuso la finale con il tempo di 4’04”94, conquistando il titolo italiano e regalando una grande gioia al tecnico Daniele Rossi. Un risultato di assoluto valore, arrivato davanti al pubblico di casa e nel contesto di una manifestazione che ha portato sul Lago Inferiore il meglio della canoa italiana. Sono 821 gli atleti presenti, in rappresentanza di 88 società, per un totale di 3.124 atleti gara e 2.046 equipaggi. Un vero e proprio spettacolo sportivo che vede protagonisti dai campioni internazionali fino ai più giovani della categoria Ragazzi. Per la Lega Navale Mantova sono arrivati anche altri piazzamenti importanti. Nel K2 Under 23 Sara Gardinazzi e Chiara Nasi hanno conquistato il quinto posto nella finale con il tempo di 3’57”92, mentre la stessa Nasi ha chiuso all’ottavo posto la finale del K1 Under 23 in 4’32”83. Nel K1 Ragazze Vittoria Buzzi ha ottenuto il quarto posto nella propria batteria con il tempo di 4’51”08, risultato che non è però bastato per accedere alla finale, chiudendo undicesima nella classifica generale. Nel K2 Junior Daniele Pasquali e Andrea Alberini hanno terminato quinti nella propria batteria con il crono di 3’51”97, senza riuscire a staccare il pass per la finale, così come Giulio Nuvoloni nel K1 Ragazzi, ottavo nella batteria con 4’35”05. Soddisfazioni per il movimento mantovano arrivano anche grazie ad Alessio Campari, ora alla Kayak Cremona Sport, quinto nella finale del K1 Senior e primo tra gli atleti non militari, grazie al tempo di 3’33”73. Per lo stesso club sarà in acqua oggi e domani anche Sara Vesentini.

Dopo l’esordio sui 1000, oggi spazio alle gare sui 500 metri, con batterie al via dalle ore 8, semifinali alle 12 e finali a partire dalle 14.15. Domani gran finale con le prove sui 200 metri: batterie sempre di primo mattino, semifinali dalle 10.30 e finali dalle ore 13.30. Per la Lega Navale Mantova l’obiettivo è continuare a vivere da protagonista una rassegna tricolore già iniziata nel migliore dei modi.