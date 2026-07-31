Kenya, assolto in via definitiva il mantovano Paolo Camellini. Era in carcere da 4 anni. Rientro atteso per la prossima settimana

GOITO – E’ stato assolto in via definitiva Paolo Camellini, 53enne artigiano di Goito, in carcere in Kenya dal febbraio 2022 dopo essere stato condannato all’ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di tre anni. La Corte d’Appello della città di Kisumu aveva ridotto la pena a 30 anni ed ora la sentenza definitiva ha cancellato la condanna riconoscendone l’innocenza. È la fine di un incubo per Paolo Camellini e per la sua famiglia, che ha ricevuto la notizia del pronunciamento dei giudici nella prima mattinata. «Attendevamo questo momento da un anno – ha dichiarato visibilmente commosso il fratello Mauro Camellini –. Sono stati anni difficilissimi per tutti noi, ma non abbiamo mai smesso di credere in lui. Paolo è molto provato da questa esperienza, ma in cella ha dimostrato una grande forza d’animo».

Dopo la sentenza di assoluzione, si sono attivate immediatamente le procedure diplomatiche per consentire il rientro in Italia del 53enne. «L’ambasciata italiana si sta già muovendo per farlo uscire dal carcere – spiega ancora il fratello – e, se tutto andrà bene, la prossima settimana potrà finalmente tornare a casa. L’ambasciatore ha fatto tantissimo per Paolo e per la nostra famiglia in questa complessa vicenda».

Ora restano da completare soltanto le ultime pratiche burocratiche internazionali prima del volo che riporterà l’artigiano a Mantova. «Paolo si è sempre dichiarato estraneo ai fatti – conclude Mauro Camellini –. Adesso aspettiamo soltanto di poterlo riabbracciare. Insieme a noi ci saranno anche i tantissimi amici che in questi anni non lo hanno mai abbandonato e hanno sostenuto attivamente la nostra battaglia legale».