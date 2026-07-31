Tragedia al centro diurno di San Giorgio: 70enne muore soffocato da un boccone di cibo

SAN GIORGIO BIGARELLO – Tragedia nel pomeriggio odierno nel centro diurno Tam-tam di piazza Giotto a San Giorgio Bigarello. Un uomo di 70 anni, residente a Mantova, è deceduto soffocato da un boccone di cibo che gli ha ostruito le vie respiratorie. Nonostante i tentativi di soccorso, per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La salma è stata successivamente trasferita presso la camera mortuaria dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito.