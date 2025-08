Ciclismo – Giovanissimi sprint a Bagnolo nel segno di Learco

Bagnolo S.Vito Leonardo Busselli dello Sporteven e Samantha Di Stefano dell’Allgor Tatobike nella G3, Francesco Favalli dello Sporteven nella G4, Elia Marassi dell’Allgor Tatobike nella G5 e Alessio Azzolini dello Sporteven nella G6: sono questi i giovani atleti mantovani che ieri pomeriggio, a Bagnolo San Vito, hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro del Memorial Learco Guerra. Tante emozioni, calore e una partecipazione vivace hanno caratterizzato la manifestazione, valida come terza prova del Gp Allgor, allestita con passione e competenza dai dirigenti dell’Allgor Tatobike, affiancati dal Comune di Bagnolo San Vito e dal Comitato provinciale Fci. Presenti il sindaco di Bagnolo, Roberto Penna, e l’assessore allo sport Cristian Landini, il consigliere regionale Fci Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armanini e il consigliere e segretario Franco Favalli.

Alle vittorie di Allgor Tatobike e Sporteven si sono aggiunti ottimi piazzamenti da parte dei giovani talenti del Mincio Chiese e del Ciclo Club 77. Secondi classificati: Marlon Quiroga Ramas (G4) e Leonardo Mai (G5). Sul terzo gradino del podio sono saliti: Matteo Zoli (G1), David Messetti e Caterina Bressan (G3), Jhonan Astone (G5) e Viola Mazzola (G6). Nelle posizioni appena a ridosso del podio troviamo: Tanvir Singh (G1), Kevin Baetta (G2), Francesco Gardoni (G3), Nathen Paolo Biolchi (G5) e Mattia Araldi (G6), tutti quarti. Quinti invece si sono classificati: Diego Corradi (G1), Luigi Beduschi (G2), Pietro Tognolo (G5) e Diego Bertucci (G6). Un pomeriggio di sport autentico, con tanti giovani protagonisti e una cornice di pubblico coinvolto e partecipe, nel segno della passione per le due ruote e della memoria di un grande del ciclismo italiano come Learco Guerra. A completare il quadro dei risultati mantovani segnaliamo anche l’ottima prova su pista di Irene Ferrari, del Gioca in Bici Oglio Po, che ai Campionati Italiani Allievi, sul velodromo di Firenze, ha centrato un eccellente 5° posto nell’inseguimento a squadre e un 9° nell’individuale.