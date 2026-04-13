Calcio 1a Categoria – Il Suzzara batte in rimonta il Marmirolo e vede i play off

Suzzara Nello scontro diretto vista playoff il Suzzara, grazie ad una ripresa tutto cuore e muscoli, ribalta l’Union Marmirolo assicurandosi praticamente gli spareggi (e riavvicinando il secondo posto). Al triplice fischio enormi i rimpianti per gli ospiti, usciti con un pugno di mosche in mano nonostante una buona prestazione; a fare la differenza il piede caldo di alcuni elementi in maglia bianconera. La gara dell’Allodi è vibrante sin dai primi minuti con i locali che prendono campo e creano occasioni. In meno di dieci minuti se ne contano addirittura tre: la prima giunge al quinto con Parol che, ben imbeccato da un compagno, spedisce alto dopo un tentativo di pallonetto. Meloni, invece, un giro di lancette dopo, sguscia via sulla destra, entra in area e calcia in diagonale colpendo in pieno il palo. La retroguardia marmirolese è in sofferenza e al 9’, su piazzato di Bertaso, Meloni impatta perfettamente la sfera chiamando al miracolo Sposito, che con un riflesso felino salva la baracca. L’Union sa essere letale in contropiede e Gjinaj al 14’ chiama alla grande parata Coppiardi che però capitola sugli sviluppi del corner seguente quando, dopo uno schema, l’estremo ex Curtatone nulla può sul tap-in di Tosatto, ben appostato sulla linea di porta. Le zebrette accusano il colpo e Coppiardi deve metterci i guantoni in un paio di circostanze salvo poi “soffiare” sul pallone affinché si spenga a lato sul missile via terra di Corradini al 40’. Bellini, sul finire di tempo, ci prova su piazzato ma il numero uno di casa disinnesca nuovamente. Al rientro dagli spogliatoi Goldoni si gioca subito la carta Polo e i bianconeri paiono beneficiarne nonostante gli arrembanti tentativi di Ghirardi e compagni. Al 53’ ecco quel che non t’aspetti quando Agosti, nel tentativo di crossare, disegna una traiettoria beffarda che si infila sotto il sette di uno sorpreso Sposito: 1-1 e palla al centro. L’Union deve ora serrare le fila ma con Capucci di problemi non se ne corrono: il centrale è un muro e Parol e Meloni non si vedono praticamente mai. Ad impensierire Sposito è invece Tinelli che, dopo una bella discesa sulla destra, riceve da Polo e calcia a lato. I ritmi calano, il match sembra incanalarsi verso il pari ma l’Allodi non ha ancora fatto i conti con Cerchiari che all’83’, dal nulla, si inventa un destro al fulmicotone che va a spegnersi oltre Sposito per l’apoteosi del pubblico. La girandola dei cambi spezza l’incontro che termina dopo 5’ di recupero: il Suzzara gongola, l’Union adesso rischia i playoff.