Calcio Eccellenza – L’Albino ferma la striscia positiva del Castiglione e complica i piani salvezza

Castiglione Dopo sette risultati utili consecutivi, il Castiglione riassapora il gusto amaro della sconfitta. Al Lusetti il Città di Albino sfrutta al meglio le poche occasioni create e condanna i mastini al ko, il nono del loro campionato. Si complica leggermente la strada verso la salvezza per la compagine di mister Volpi, ma i punti necessari per evitare matematicamente i play out potrebbero arrivare già domenica prossima contro l’Orceana.

Veniamo alla cronaca. Prima frazione di gara avara di emozioni, con le due squadre che si limitano a mantenere il possesso palla, badando principalmente a non scoprirsi piuttosto che a trovare il pertugio giusto per colpire l’avversario. Ciononostante, proprio in una delle poche transizioni offensive create, il Casti si sbilancia e concede il contropiede ai bergamaschi: al 10’ Carobbio arriva così al tiro ma calcia alto. Passano 4 minuti e gli ospiti vanno in vantaggio. Sulla punizione di Fusar Bassini, Speroni stacca e va più in alto di tutti, insaccando la palla in fondo alla rete. Per i mastini la reazione è affidata ad una conclusione al volo di Tassi al 37’, che finisce a lato. Nella ripresa i rossoblu hanno un piglio diverso. Ancora Tassi ci prova dopo solo un minuto, ma il suo tiro a giro termina fuori di poco. Il pareggio sembra concretizzarsi al 48’: Roma viene però pescato in fuorigioco e la rete viene annullata. Mangili sfiora il palo in tuffo sul cross perfetto di Minelli ma l’1-1 è nell’aria. Ci pensa il solito Mangili a rimettere in equilibrio la partita. Tassi calcia un corner cercando il capitano, che risponde come sempre presente e con un’incornata poderosa batte Zanotti. Dopo il pareggio dei locali, i ritmi scendono di nuovo. A decidere la gara è un episodio al 71’: Gualdi calcia dal limite, Papa si fa trovare impreparato e gli ospiti vanno in vantaggio. Contratti di testa va vicino all’immediato pareggio ma non cambia più nulla.