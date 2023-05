Ciclismo – I Giovanissimi di scena oggi a Gazoldo

Mantova Nuovo weekend all’insegna del ciclismo mantovano Fci. La carrellata degli appuntamenti si apre questa mattina con la presentazione del Gp Comune di Castellucchio Trofeo Erboristeria professionale La felce, in Comune di Castellucchio. Alle 11.15 Lido Baracca, ideatore e coordinatore dell’evento, affiancato dai dirigenti dell’Uc Ceresarese, dagli amministratori locali a partire dal sindaco Romano Monicelli, dai suoi collaboratori e dai responsabili del Comitato provinciale Fci, illustrerà i vari aspetti che caratterizzeranno l’edizione 2023 della competizione di rilievo internazionale posta in calendario sabato 3 giugno. Qualche ora più tardi a Gazoldo degli Ippoliti saranno i Giovanissimi, più di 120, a dare spettacolo e lo faranno nell’ambito del Memorial Luca Rizzi Trofeo Pecso Cavi. La manifestazione, valida quale quarta prova del Memorial “D. Darra”, si svolgerà a partire dalle 17 su un circuito cittadino della lunghezza di circa 1 km. Il team del presidente Massimo Costa, per promuovere tra i giovani lo sport delle due ruote, ha predisposto all’interno della parte agonistica un momento promozionale che avrà come protagonisti gli atleti della categoria Pg. Per la sezione agonistica tra i protagonisti vi saranno anche i baby del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike, del Mincio Chiese e del Gioca in bici Oglio Po. A Moniga del Garda (Bs) in gara vi saranno le promesse del settore ruote grasse. Nella cittadina bresciana, grazie al paziente lavoro dei dirigenti dell’Mtb Novagli, si terrà il Trofeo GraValtenesi, una competizione dedicata all’Mtb che assegnerà anche i punti abbinati alla terza tappa dello Junior Cup Mtb Avis. La prima delle sei gare previste su un circuito di poco meno di 1 km prenderà il via alle 16 e tra gli atleti che si porteranno alla fettuccia di partenza vi saranno anche i portacolori della società organizzatrice, quelli dell’Mtb Santa Maria, quelli dello Sporteven e quelli del Chero Group Team Sfrenati. Domani in terra mantovana i riflettori saranno tutti puntati sul 2° Gp della Battaglia che si svolgerà a Montanara e che avrà come protagonisti gli Under 23 e gli elite. Un ampio servizio su questo appuntamento a firma As Curtatone con la collaborazione del Comune del Comitato provinciale Fci sarà pubblicato nell’edizione di domani.

Il resto delle gare di giornata prevede per le baby della G6 dello Sporteven la corsa che si terrà a Salizzole (Vr) e gli Esordienti schierati al via della competizione in programma a Telgate (Bg). Gli allievi e gli juniores avranno, invece, come meta Graffignana (Bg). Sul fronte femminile le esordienti, Sara Moreni e Irene Ferrari, 4ª domenica scorsa a Corridonia (Mc), e l’allieva Maria Acuti, 2ª al fotofinish nella cittadina marchigiana, andranno a cercar gloria oggi, crono individuale, e domani, in linea, in quel di Capannori (Lu).

Paolo Biondo