Tea, chiusura centri di raccolta

MANTOVA Si ricorda che sono stati chiusi, su indicazione dei rispettivi Comuni e sino a data da destinarsi, i centri di raccolta rifiuti di Bagnolo San Vito, Castellucchio, Quistello, Casaloldo, Magnacavallo, Marcaria (San Michele in Bosco), Poggio Rusco, Roncoferraro (aperto solo per il conferimento del materiale vegetale) e Casalmoro (quest’ultimo aperto solo il mercoledì dalle 14 alle 17 per il conferimento del materiale vegetale). I cittadini di Castellucchio potranno conferire il vegetale nel piazzale antistante il Centro di raccolta.

Gli altri centri comunali al momento sono regolarmente aperti, ma si invitano i cittadini a utilizzarli solo in caso di effettiva necessità, portando unicamente i rifiuti per i quali non è previsto il servizio di ritiro domiciliare; al sito potranno accedere al massimo tre persone alla volta, che dovranno mantenere una distanza minima l’una dall’altra e dagli operatori di almeno un metro. Sul sito mantovaambiente.it è possibile verificare orari e aperture.