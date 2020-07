MANTOVA – Il bollettino della Prefettura informa che nella provincia virgiliana oggi, 5 luglio, si è registrato solo un positivo in più e per la precisione nel capoluogo. Questo significa che i soggetti infetti sono saliti a quota 3442. Per Regione Lombardia, invece, sono ben 17 in più le persone rispetto a sabato che hanno contratto il Covid.