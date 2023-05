Pallavolo serie B m – Gabbiano, ultima chance per l’A3: stasera trasferta a Malnate

Cerese Al Gabbiano Top Team il calendario offre un’altra possibilità per approdare finalmente in serie A3. La prima chance è sfumata, ma già alla vigilia si sapeva sarebbe stato complicato superare un avversario tosto come l’Acqui Terme, l’unico in tutta la stagione in Coppa Italia e ai play off a battere i virgiliani. Si riparte con un altro mini triangolare. Stasera a Malnate (ore 20, arbitri Pasquali e Ancona di Bologna) prima sfida della terza fase contro lo Yaka, che nella seconda ha avuto la meglio su Dual Caselle di Sommacampagna e Canottieri Ongina. Lo Yaka, nella stagione regolare, ha chiuso secondo nel girone B alle spalle dello Scanzorosciate. Mercoledì Scanzo-Malnate e sabato a Cerese saranno di scena ancora gli orobici, già battuti la settimana scorsa nella prima fase. Mantovani favoriti quindi per il salto in A3 dopo aver lasciato il primo match-ball a La Bollente Acqui Terme, brava a batterli prima 3-2 nella prima fase della Coppa Italia, poi 3-0 a Bologna nella finale tricolore e infine 3-0 nel primo turno dei play off. Sabato scorso, col successo casalingo per 3-0 sul rimaneggiato ma combattivo Scanzorosciate, il Gabbiano ha chiuso secondo nel girone della prima fase dei play off.

«Per quanto ci riguarda col Malnate è la partita chiave – afferma il diesse Stefano Melli – Affrontiamo una squadra giovane che è temibile al servizio e gioca molto bene al centro».

Replica il centrale Zanini: «Sappiamo in partenza che la gara contro i varesini è molto importante per quanto ci riguarda. Dovremo giocarla con la testa ed essere in grado di attuare il nostro gioco. Dobbiamo aiutarci fra di noi quando ci saranno momenti di difficoltà. Importante sarà il ruolo e l’apporto degli atleti che partono dalla panchina. Malnate è squadra giovane e sa giocare bene. Dobbiamo stare molto attenti, ricevere bene e mettere in atto il nostro piano-partita. Ripeto: Dovremo giocare con la testa». Rientra capitan Artoni, mentre ha qualche problema anche il centrale Miselli.