Ciclismo – Lo jr Ferrari al Team Giorgi. Maria Acuti passa alla toscana Vangi

MANTOVA Dagli Juniores agli Esordienti la stagione 2024 prende il via con non poche novità, per quel che concerne i passaggi di categoria e cambi di società. Non mancano pure le conferme. Partiamo proprio da queste e tra gli juniores sul versante dei ds, Simone Bertoletti sarà ancora sull’ammiraglia dell’Ausonia Pescantina mentre Maurilio Zeli sarà su quella della Nial Nizzoli Almo. Sul versante degli atleti Damiano Lavelli, Kevin Lanzarotto e Andrea Godizzi difenderanno anche quest’anno i colori della Biesse Carrera, mentre Matteo Morelli quelli della Feralpi Group Monteclarense. In questa categoria, le novità arrivano da Sergio Ferrari approdato al Team Giorgi e dal trio Matteo Finotti, Filippo Marocchi e Federico Saccani all’Aspiratori Otelli. Qui tra gli Allievi gareggeranno Federico e Alessandro Marzocchi mentre Mattia Gorini è stato confermato alla Reggiolese. Sul fronte femminile cambio di casacca per Maria Acuti che dal Gioca in bici Oglio Po è passata al Vangi Ladies Cycling Team di Calenzano. Al team casalasco confermata Sara Moreni e novità Giulia Santella dal Team Petrucci. Andrea Cordioli lascia la guida dei Giovanissimi del Ciclo Club 77 e sarà ds degli Esordienti alla Feralpi Monteclarense. Al Gioca in bici Oglio Po sono approdate Greta Giannotta e Lucia Marassi dal Tatobike e Beatrice Costa dal Mincio Chiese; in più tra le atlete del secondo anno gareggerà Irene Ferrari. Sul versante maschile, confermato Cristian Ghiroldi all’Aspiratori Otelli e Michele Caccavale alla Reggiolese, mentre faranno il loro esordio Giovanni Busca alla Mazzano e Giorgio Ciotola alla Feralpi Monteclarense.