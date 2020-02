GAZOLODO – Fatto saltare nella notte tra giovedì e oggi, 21 febbraio, il bancomat della Cassa Padana a Gazoldo, in via Postumia. Ignoti, travisati con passamontagna, mediante “marmotta” contenente polvere pirica, hanno fato esplodere il bancomat di istituto di credito senza però riuscire ad asportare il denaro in esso contenuto. Stanno indagando i carabinieri della locale stazione.