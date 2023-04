San Benedetto Po – Arriva la messa in sicurezza dell’incrocio pericoloso: cartelli e segnali della Provincia

San Benedetto Po Quali iniziative ha assunto la Provincia di Mantova e quali misure e soluzioni viabilistiche intende eventualmente adottare, di concerto con il Comune di San Benedetto, per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la provinciale 41 (strada Schiappa), strada Pigozza e strada Foriere, teatro negli ultimi anni di gravi incidenti stradali e il 17 marzo 2023 di un sinistro mortale? Lo ha chiesto con una interrogazione il consigliere Claudio Terzi del gruppo “Provincia di Mantova Protagonista”.

Il consigliere Enrico Volpi ha spiegato che l’area lavori pubblici della Provincia ha elaborato un progetto di segnaletica verticale ed orizzontale, già presentato al sindaco Roberto Lasagna, che ha lo scopo di condizionare “pesantemente” la velocità sulla provinciale 41, in prossimità di strada Pigozza e strada Foriere, mediante l’istituzione del limite di velocità a 50 km orari oltre a potenziare la segnaletica di preavviso di “fermarsi e dare precedenza” sulle stesse due strade comunali.

Nello specifico verranno installati i seguenti segnali stradali: sulla provinciale 41, in entrambe le direzioni di marcia, “intersezione con diritto di precedenza” in abbinamento a “limite massimo di velocità 50 km/h” e lampeggiatore a “led” con diametro di 30 centimetri. Su strada Pigozza e strada Foriere, in avvicinamento a strada Schiappa, “preavviso di fermarsi e dare precedenza” a 200, 150 e 75 metri, di cui quello a 150 metri dotato di lampeggiatore a led. Sulla soglia d’intersezione tra le strade sarà installato il segnale stradale “fermarsi e dare precedenza” corredato da lampeggiatore a led.

Per tutti i segnali elencati verrà utilizzata una pellicola rifrangente ad elevata efficienza, di modo che sia di giorno che nel corso della notte siano ben visibili così da ridurre quanto più possibile il rischio di incidenti stradali anche mortali, come accaduto un mese fa.