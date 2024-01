Calcio Terza Categoria – Lanzini: “Castellucchio, il 2024 sia l’anno del riscatto”

CASTELLUCCHIO I difensori Domenico Labriola e Alessandro Cagiano, risperttivamente ex di La Cantera e Buscoldo rinforzano il Castellucchio di Terza Categoria. Un 2024 che deve essere quello del riscatto per i biancorossi. Solo 4 i punti sin qui raccolti, sinceramente troppo pochi. «Con questi innesti cerchiamo di rendere più competitivo il reparto difensivo; si poteva fare meglio, nell’andata – ammette mister Lanzini -, infortuni e problemi di lavoro hanno condizionato il cammino della squadra, ma ovviamente contiamo di poter evidenziare un cammino più positivo e più costante nella seconda parte del torneo. Le qualità per risalire ci sono».