Ciclismo – Mincio Chiese già sogna in grande

CERESARA Mentre la nuova formazione Allievi sta già lavorando in previsione della stagione 2023, in casa del Mincio Chiese si guarda con grande entusiasmo a quanto i ragazzi diretti da Marco Bertoletti hanno ottenuto nel 2022. La stagione scorsa è stata caratterizzata dalla conquista della maglia di campione italiano della pista per la specialità velocità a squadre da parte di Federico Saccani, riconfermato per l’anno in corso, e Damiano Lavelli, passato tra gli Juniores insieme al compagno di squadra Kevin Lanzarotto alla Biesse Carrera. Ai due tricolori sono da aggiungere i due titoli di campione provinciale conquistati rispettivamente da Denis Apostol, approdato tra gli Juniores al Pedale Scaligero unitamente a Cristiano Maioli, Sebastiano Turina e Michele Boldini, e Filippo Marocchi. La prima squadra gialloblu ha posto in bacheca 10 vittorie (5 Damiano Lavelli, 4 Federico Saccani e una Matteo Morelli), 6 piazze d’onore e 9 terzi posti. Sul versante dei piazzamenti nella top five, sono da sottolineare i 9 quarti posti e i 5 quinti. Il quadro dei risultati collezionati nel corso del 2022 si completa poi con i 33 piazzamenti dal 6° al 10° posto. Il paziente lavoro compiuto dal direttore sportivo Marco Bertoletti e dal suo braccio destro Giuseppe Bertoletti ha creato le condizioni perché per l’approdo tra gli Juniores anche di Matteo Morelli, passato alla Feralpi Group.

Prima delle festività natalizie i dirigenti del team, unitamente allo staff tecnico, hanno lavorato per allestire un gruppo di una quindicina di atleti che anche nella stagione 2023 sappia distinguersi.