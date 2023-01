Ancora false mail dall’Agenzia delle Entrate, nuovo allarme truffa di Cna

MANTOVA – Il nuovo anno è appena iniziato ma lo sportello anti-truffa della Cna, sotto l’egida del portavoce Franco Bruno, segnala che sono in corso nuovi tentativi di truffa tramite e-mail riferiti all’Agenzia delle entrate-riscossione, ed effettuati mediante l’invio di messaggi di posta elettronica con le seguenti caratteristiche: mittente: ricevuta.pagaonline@agenziariscossione.gov.it, oppure notifica.acc-pagaonline@agenziariscossione.gov.it. Oggetto: “Ricevuta di pagamento-Transazione con codice numerico variabile. Il corpo del messaggio – spiega Bruno – si riferisce ad informazioni su un’operazione di pagamento effettuata online andata a buon fine, con invito a visualizzare e conservare la relativa documentazione, accedendo ad un file allegato di tipo excel. A tal fine Cna informa pertanto le imprese artigiane, che l’Agenzia delle entrate-riscossione è assolutamente estranea all’invio di tali simili messaggi e che, per la notifica di operazioni di pagamento online andate a buon fine non invia nessun tipo di comunicazioni contenenti allegati in formato excel.

Si raccomanda per tanto, ai destinatari delle e-mail truffa di non tenerne conto, di non cliccare sui link presenti, di non aprire gli allegati e di eliminarli immediatamente.