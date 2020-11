Basket serie A2 m – Staff pronta per il debutto di domani con Udine

MANTOVA Si torna in campo. Dopo il breve assaggio della Supercoppa, domani scatta il campionato di serie A2 e la Staff Mantova ritrova le mura amiche della Grana Padano, anche se senza pubblico, contro l’Apu Udine (palla a due alle ore 18, arbitri Nuara, Perocco e Caruso). Gli Stings non sono certo al top della condizione per il debutto, ma ovviamente stringeranno i denti. Dopo aver iniziato bene la preparazione e giocato le qualificazioni della Supercoppa a buoni livelli, i biancorossi purtroppo hanno dovuto fare i conti con il Coronavirus, che ha via via fermato in pratica tutto il gruppo. Per fortuna atleti e staff non hanno avuto sintomi gravi e col tempo sono riusciti a riprendersi, ma la preparazione è stata fortemente condizionata. Dopo i tamponi agli ultimi positivi, che hanno certificato la raggiunta negativizzazione, il gruppo è tornato al completo agli ordini di coach Di Paolantonio in quest’ultima settimana. Ora il tecnico dovrà vedere chi mandare in campo contro Udine e gestire le forze. Il centro Luca Infante, uno dei leader degli Stings, ci introduce al big match: «Affronteremo una squadra costruita per vincere e fare il salto di qualità, completa in tutti i settori, composta da un pacchetto molto solido di italiani e giovani interessanti, in più due americani di livello. Udine è allenata secondo me da uno dei migliori tecnici italiani, Boniciolli. Quindi ci apprestiamo a giocare contro una squadra molto solida che fa dell’intensità e nella difesa le sue caratteristiche principali. Noi purtroppo veniamo da un momento dove siamo rimasti tutti fermi per questo maledetto virus, che però abbiamo passato nel miglior modo possibile; in questo momento stiamo cercando di immagazzinare più energia e benzina possibile per affrontare questa gara. Mi dispiace che il nostro pubblico non possa sostenerci, ma noi cercheremo di dare il massimo dando soddisfazione al nostro pubblico a casa e alla Società che sta facendo tanti sacrifici in questo periodo buio non facendoci mancare nulla». In casa Udine, migliorano le condizioni di John Paul Onyekachi Agbara, reduce da un trauma distorsivo capsulolegamentoso alla spalla destra, ma il giocatore italo-nigeriano non potrà essere impiegato contro la Staff Mantova. Tutti gli altri elementi del roster saranno a disposizione di coach Boniciolli.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su Lnp Pass. Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitterdegli Stings.