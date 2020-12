Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, il cuore non basta: vince il Came Dosson

SALSOMAGGIORE Il Mantova esce sconfitto dal match col Came Dosson, recupero della sesta giornata, nel “boxing day” giocato a Salsomaggiore. E’ il secondo ko consecutivo, dopo quello di Pescara, ma stavolta la squadra virgiliana ci ha messo il cuore e meritava almeno il pareggio contro la seconda forza del torneo.

SAVIATESTA MANTOVA-CAME DOSSON 2-3 (1-1 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Danicic, Suton, Hrkac, Kuraja, B. Gumeniuk, Bueno, Gaspar, Micheletto, O. Gumeniuk, Ganzetti, Petrov, Conti, Solosi. All. Despotovic

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Vieira, Grippi, Schiochet, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Espindola, Ronzani, Ditano. All. Rocha

MARCATORI: 2’57” p.t. Grippi (C), 17’50” aut. Espindola (M), 0’26” s.t. rig. Vieira (C), 2’05” Vieira (C), 3’15” Suton (M)

AMMONITI: Danicic (M), Espindola (C), Kuraja (M), Suton (M)

ESPULSI: al 1’07” del s.t. Danicic (M) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Andrea Saggese (Rovereto), Adriano Sodano (Bologna) CRONO: Andrea Colombo (Modena)