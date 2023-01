Come affrontare al meglio il passaggio generazionale dell’impresa

MANTOVA – Il passaggio generazionale è un tema più che mai di grande attualità per il mondo delle imprese, in particolare nel settore dell’artigianato. Basti pensare, infatti, che circa l’85 % delle imprese artigiane sono di tipo familiare e che, solo il 30% sopravvive nel passaggio dalla prima alla seconda generazione.

Ciò è dovuto in primo luogo alla sistematica mancanza di un’adeguata pianificazione circa il passaggio generazionale – spiega il direttore della Cna, Elisa Rodighiero – e di riflesso occorre affrontarlo per tempo con strumenti studiati ad hoc da parte delle stesse imprese. A tal proposito Cna in tema di successione d’impresa – continua la Rodighiero – ha istituito per le imprese artigiane un apposito servizio di assistenza pensato su vari fronti.

Come ad esempio nell’ambito fiscale o in quello giuridico e finanziario, che con il supporto di esperti in materia, consente di districarsi tra la necessità di scelte razionali in un ambito, quello familiare per l’appunto, nel quale entrano in gioco emozioni e sentimenti, che possono contribuire a sottrarre il passaggio generazionale da esiti certamente indesiderati da chi identifica la propria impresa con la propria vita e, al tempo stesso, aiutare figli e figlie a prendere le redini dell’impresa salvaguardando la tradizione familiare.