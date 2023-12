Calcio 1a Categoria – Braguzzi: “Villimpentese, andata super. Nel ritorno c’è da migliorare in trasferta”

Villimpenta La Villimpentese di mister Gerardo Ciccone chiude con il botto il girone d’andata. I gialloblù schiantano il Gonzaga con una cinquina: l’autore del secondo gol, Elia Braguzzi, commenta: «E’ stata una gara combattuta. Ci sono stati vari episodi che l’hanno indirizzata a nostro favore. Nel primo tempo si è visto un match tirato, infatti siamo riusciti a sbloccarla solo su rigore. Dopo il mio raddoppio, è stata tutta in discesa».

Con il Natale alle porte, è tempo di bilanci… «Stiamo facendo un buon campionato – dice – . Penso che sia sopra le aspettative, ma al di sotto delle nostre reali capacità. Anche se siamo settimi, rimaniamo umili e concentrati sul nostro reale obiettivo: la salvezza. Siamo contenti perché, grazie a questa vittoria, abbiamo messo altri punti tra noi e la zona rossa. Penso che nessuno si aspettasse una partenza così da parte di una neopromossa, ma siamo ben contenti di farli ricredere. Ad oggi, il bilancio è più che positivo, anche se ci manca più concretezza, in termini di risultati, in trasferta. In casa invece siamo veramente forti, infatti siamo la seconda miglior squadra per punti ottenuti. Ci rende orgogliosi essere lì, vicina a realtà calcistiche che hanno esperienza in categoria, ma preferiamo guardare in casa nostra. Per ora abbiamo messo tanto fieno in cascina per l’obiettivo finale». E per finire: «Villimpenta, dopo Bagnolo, paese in cui sono cresciuto, è la mia seconda casa. Sono qui da cinque anni ed essere capitano mi rende ancora più orgoglioso. Vorrei chiudere qui la mia carriera perché mi trovo bene con tutti».