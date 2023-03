Si trova un cigno in casa. L’animale liberato dalla Polizia Locale

MANTOVA Nella mattinata di oggi è arrivata alla Polizia Provinciale una segnalazione dalla centrale operativa del comando della Polizia Locale di Borgo Virgilio, con cui si chiedeva un intervento urgente in quanto un cigno, si era introdotto in una abitazione privata nel comune di Borgo Virgilio. La proprietaria di casa, era infatti in difficoltà e richiedeva aiuto.

In collaborazione con la polizia locale del comune di Borgo Virgilio, già presente sul posto, la Polizia Provinciale è intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza l’uccello acquatico di grosse dimensioni.

All’arrivo degli agenti il volatile era in stato di agitazione, ma con l’aiuto dei volontari di caccia dell’Atc numero 4, l’animale è stato recuperato e dopo le opportune verifiche in merito al suo stato di salute, è successivamente stato liberato a Pietole sul lago Inferiore in località.