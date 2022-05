Ciclismo Mtb – Southgardabike: vincono Righettini e Pietrovito

MEDOLE La 15ª edizione della Southgardabike, al termine di due percorsi molto selettivi, ha premiato la crescita del movimento delle ruote grasse mantovano. Questo, in particolare, grazie all’under 23 Samuele Bondavalli del Chero Group Team Sfrenati che sul tracciato Marathon ha conquistato il titolo di campione regionale. Una prestazione, quella fornita dal biker virgiliano, davvero esaltante che ha confermato tutte le potenzialità tecniche e agonistiche di cui dispone. Oltre a lui in questo prestigioso contesto, che ha visto schierati sulla linea di partenza più di mille atleti, si sono messi in evidenza i compagni di squadra Tiziano Carraro 13° tra gli open e Alessandro Menghini 6° tra gli M1. Un successo annunciato quello dell’evento che ha visto in cabina di regia i dirigenti del Pedale Medolese. Parlando delle quattro classifiche assolute, due maschili e due femminili, per quel che concerne la Marathon, 60 km, vittoria di Andrea Righettini dell’Olympia Factory, piazza d’onore di Cristian Cominalli dello Scott Racing e 3° posto di Francesco Failli del Cicli Taddei. Tra le donne il primo posto è andato a Vittoria Pietrovito dell’Omap Cicli; con lei sul podio sono salite anche Simona Ce del’Mtb Pertica e Simona Mazzucotelli del Massì Supermercati rispettivamente seconda e terza. Nel percorso Middle, 30 km, il podio in ambito maschile è stato conquistato da Fabio Montali del Bike Evo, 1°, Marco Bottoglia dell’Rf Team, 2°, e Diego Ricca del Ciclimant’s, 3°. In questa classifica trova posto anche Cristian Gallina del Formigosa che si è piazzato al 4° posto. Sul versante femminile la vittoria è andata a Simona Bazzoli del Flanders che ha anticipato sotto lo striscione d’arrivo nell’ordine: Sara Mossolani del Pedale Godiaschese e Monica Masini del Barbieri. Ad applaudire i gesti atletici proposti dagli oltre mille concorrenti provenienti da varie località del Paese e da diverse nazioni sono stati anche il sindaco di Medole Mauro Morandi e il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, che per l’occasione era affiancato dal consigliere provinciale e responsabile del fuori strada Luca Penitenti.