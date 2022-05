Calcio Terza Categoria – Super Cannetese: batte il Ciria (1-0) e vola in Seconda

CANNETO SULL’OGLIO Missione compiuta. La Cannetese supera il Ciria Calcio nella finale play off della Terza categoria cremonese girone B (le sarebbe bastato anche un pareggio) e strappa il pass per la Seconda. Un successo, fermamente voluto da mister Mazzi, che arriva esattamente a 20 anni di distanza (era il 2002) dall’ultima promozione in Seconda dei rossoblù allora allenati da mister Miadoro. Promozione a parte, la grande nota positiva è venuta dallo spettacolo dello stadio “Tazzoli”, ieri tirato a festa con oltre 400 spettatori.

La Cannetese parte benissimo. Al 4′ lancio di A. Mazzi, incredibile liscio del portiere cremonese e Capelli insacca a porta vuota (1-0). A metà tempo ci pensa Verdeoliva a tenere avanti la Cannetese, prima bloccando un pallonetto di Ussia (29′), poi deviando sulla traversa un colpo di testa di Lena (34′). Al 36’ la Cannetese va vicina al raddoppio con Capelli, il cui diagonale sbatte sul palo. I rossoblù ci credono e al 38’ il diagonale di Bisku esce di un soffio. In avvio di ripresa (47′) Kurteschi lancia Capelli che si beve mezza difesa ospite, ma poi sbaglia la conclusione finale. Al 57’ grande parata di Verdeoliva al termine di una concitata mischia in area rossoblù. Al 68’ la Cannetese resta in 10 per il rosso a Pelizzola. L’uomo in più dà energia alla Ciria, ma i Mazzi-boys fanno buona guardia fino al triplice fischio finale (97’). Poi è festa rossoblù.