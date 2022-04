Ciclismo pro – Edoardo Affini domani alla Parigi-Roubaix

Compiègne (Fr) In casa Jumbo-Visma ci si prepara per la Parigi-Roubaix 2022 di domani. Dopo giorni di incertezza è stata confermata la presenza di Wout Van Aert. Il campione belga non sarà ovviamente nella forma migliore, dopo aver recuperato da poco dalla positività al Covid che lo ha fatto rinunciare al Fiandre e all’Amstel Gold Race. Alla partenza di Compiègne vi sarà anche Edoardo Affini, assieme agli altri compagni della Jumbo: Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte, Mick van Dijke e Timo Rosen. Per il mantovano sarà la terza esperienza nell’ “Inferno del Nord”, dopo la gara epica del 2021 e il debutto nel 2019 al suo primo anno da professionista. La 119esima edizione della Parigi-Roubaix significa un ritorno alle corse in primavera. Pertanto, si prevede un tempo migliore rispetto all’eroica edizione dello scorso anno. Ma che piova o sia asciutto, i ciclisti dovranno comunque affrontare una gara difficile. Il percorso è lungo 257 chilometri, di cui 55 chilometri di ciottoli, distribuiti su non meno di 30 tratti lastricati.