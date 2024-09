Auto esce di strada: due morti a Roversella, tra Sermide e Felonica

SERMIDE E FELONICA Tragedia della strada ieri sera sulla provinciale Ferrarese in località Roversella, nel comune di Sermide e Felonica. Un 37enne di Ceneselli, provincia di Rovigo, Alberto Caleffi, e un 28enne suo compaesano, Stefano Furini, hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20,30 di ieri. Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada affrontando una semicurva, finendo in un fossato senz’acqua. Il 37enne è morto sul colpo, mentre il 28enne sarebbe deceduto dopo il ricovero all’ospedale di Brescia.