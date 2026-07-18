Ciclismo – Record di partecipanti e tante emozioni nella Notturna tipo pista di Guidizzolo

Guidizzolo Il 33° Trofeo Pro Loco è andato in archivio con il massimo dei consensi, sia da parte degli addetti ai lavori sia degli appassionati di ciclismo giovanile. La manifestazione, organizzata con esperienza e passione dai dirigenti del Ciclo Club 77, affiancati dalla Pro Loco, dal Comune e dal Comitato provinciale della Fci, ha confermato il prestigio conquistato nel corso degli anni. Oltre 240 atleti, tra ragazzi e ragazze, hanno animato le varie fasi di questa ormai tradizionale “classica d’estate”, ancora una volta imperniata sulla corsa a punti, specialità della pista. Considerato l’elevato numero di partecipanti, la giuria ha deciso di sdoppiare diverse categorie. I Giovanissimi (G4, G5 e G6) sono stati suddivisi in base al numero di dorsale, pari e dispari; gli Esordienti hanno gareggiato separatamente tra primo e secondo anno, mentre gli Allievi hanno affrontato una prova unica. La formula scelta dagli organizzatori ha regalato spettacolo grazie ai numerosi sprint disputati ogni due giri, con classifiche che hanno premiato i primi sei ragazzi e le prime tre ragazze di ciascuna batteria. Buone indicazioni sono arrivate anche dai portacolori delle società mantovane Ciclo Club 77, Sporteven, Chero Piping Team Sfreati e Mincio Chiese. Da evidenziare, in particolare, il successo di Samantha Di Stefano nella G4 femminile e quello del campione regionale Giulio Zunica, del Mincio Chiese, tra gli Esordienti del secondo anno. Paolo Caffarella ha chiuso terzo nella G5; Marlon Quiroga Ramas si è classificato quarto nella G6, seguito dal compagno di squadra Jhonan Astone, quinto, mentre Nathan Paolo Biolchi ha ottenuto il sesto posto. Tra gli Esordienti primo anno Leonardo Mai (Mincio Chiese) è salito sul gradino più basso del podio, risultato imitato tra i secondo anno dal compagno di squadra Gabriele Decò, mentre Luca Ganarin ha concluso quarto. Tra gli Allievi meritano una citazione il secondo posto di Daniele Ronda (Feralpi Monteclarense), il quinto di Giovanni Busca (Mazzano) e il sesto di Mattia Fioretti (Mincio Chiese).

Numerosi gli applausi del pubblico presente lungo il circuito cittadino di un chilometro, completamente chiuso al traffico e allestito nel centro storico di Guidizzolo. A seguire la manifestazione, per il mondo delle due ruote, erano presenti il consigliere regionale Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armani con il vice Giovanni Comparin e i consiglieri Giorgio Papa e Stefano Lodi Rizzini. Per l’amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Stefano Meneghelli, il vicesindaco Chiara Cobelli, gli assessori Fede Pozzi e Mirko Beschi e il presidente del Consiglio comunale Simone Giubelli. «È stata una serata straordinaria – ha dichiarato Adriano Roverselli -. Abbiamo raggiunto un numero record di partecipanti: prima di quest’anno non eravamo mai arrivati a quota 240. Ringrazio, a nome del Ciclo Club 77, tutti i volontari, la Pro Loco, il Comune, il Comitato Fci di Mantova, gli sponsor Amica Chips e Sterilgarda e quanti hanno contribuito al successo della manifestazione. Credo di poter affermare che la Notturna di Guidizzolo possa fregiarsi a pieno titolo dell’appellativo di classica dell’estate».