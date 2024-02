Ciclismo – Stagione al via nel week-end con under 23 ed elite: si parte con la Coppa San Geo

MANTOVA Si parte. Sabato e domenica entrerà ufficialmente nel vivo la nuova stagione agonistica e, come sempre, i primi a salire sulla ribalta saranno gli under 23 e gli elite. Sono otto gli atleti mantovani che militeranno in questa categoria, quattro dei quali in sella sabato per il tradizionale appuntamento di apertura sulle strade del Lago di Garda. Si correrà infatti la 100ª edizione della Coppa San Geo 54° Trofeo Caduti di Soprazzocco. Il tracciato è lungo circa 158 km con partenza da Ponte San Marco (Bs) ed arrivo a San Felice del Benaco (Bs). A questo prestigioso appuntamento parteciperanno: Gianluca Cordioli della Trevigiani Energiapura, Stefano Leali della Zalf Desirèe Fior, Riccardo Grazioli della Garlaschese e Pietro Tarocco del Pedale Scaligero. Il giorno seguente a Misano, in occasione del Gp Misano 100 all’autodromo dedicato a Marco Simoncelli, gareggeranno: Gianluca Cordioli, Pietro Tarocco e Angelo Monister dell’Mbh Bank Team Colpak, mentre Stefano Leali sarà di scena a Fucecchio nel Gp La Torre.