Volley Serie D femminile Crer – Bendoni: “Piubega, assenze penalizzanti. Ma con Gussola daremo tutto”

PIUBEGA Il Piubega è reduce dalla sconfitta per 3-1 a Montirone, ma le ragazze di Massimiliano Gavarini sono comunque uscite a testa alta. Ventidue sono i punti sin qui racimolati nel girone B della D lombarda. Nel prossimo turno, davanti al proprio pubblico, Piubega cercherà di ripetere l’ottima prova in terra bresciana contro la vicecapolista Mia Gussola, allenata dal mantovano Davide Simonetti. «A Montirone – afferma il presidente Massimo Bendoni – avremmo senza ombra di dubbio meritato di cogliere almeno un punto. La squadra poteva benissimo andare al tie break. Nonostante l’organico rimaneggiato, il comportamento è stato positivo. Purtroppo non abbiamo mosso la classifica, ed è questo il rammarico più grande. Speriamo che questa settimana il coach possa recuperare qualcuna delle ragazze assenti. Il Gussola non ha bisogno di presentazioni, basta vedere la sua classifica. È una squadra di qualità ed esperienza, sarà sicuramente una sfida tosta. Ma penso che anche noi abbiamo le nostre carte da giocare. E lo faremo».