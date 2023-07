Ciclismo – Tommaso Salami sbanca Bareggio. Italiano Esordienti: Ghiroldi sul podio

MANTOVA Finalmente la vittoria. Dopo tanto impegno e vari piazzamenti, Tommaso Salami del Birighello, ieri a Bareggio, ha posto la propria firma sull’albo d’oro del Memorial Gianni Tagliabue. Il primo acuto stagionale dello juniores mantovano è giunto al termine di una fuga a tre nata nella parte conclusiva del percorso. Sul rettilineo d’arrivo Salami ha impresso alla sua azione un ritmo non indifferente che gli ha permesso di porsi alle spalle i compagni di fuga: Pietro Valsecchi del Canturino 2° e Simone Bounous della Rostese.

Bel terzo posto per il mantovano Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli, con la maglia della selezione lombarda, al campionato italiano esordienti

Tornando agli juniores, a Osio Sotto (Bg) altro piazzamento nella top ten per Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera; l’atleta di Volta Mantovana ha chiuso la sua prestazione ottenendo il 10° posto nel Gp Map.

Scendendo di categoria positiva prestazione per l’allievo Mattia Serini del Mincio Chiese che a Rescaldina (Mi) nel Trofeo Città si è piazzato al 9° posto.

Arriviamo ora ai giovanissimi del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike e del Gioca in bici Oglio Po che hanno preso parte al 20° Trofeo Comune svoltosi a Reggiolo. L’appuntamento era valido quale prova del Meeting Provinciale Reggiano e al tempo stesso ha assegnato il titolo di campione provinciale di categoria maschi e femmine. Per i colori virgiliani da sottolineare la prodezza in G6 di Lucia Marassi che al pronti via ha preso il largo tagliando il traguardo con quasi 2’ di vantaggio sugli avversari. Terza si è piazzata la compagna di squadra Greta Giannotta, mentre tra i maschi 2° è giunto Eric Baetta, 4° Giovanni Busca e 5° Giorgio Ciotola. Nella G5 piazza d’onore per Giulia Affini del Nuvolera e Marco Casciano; al 5° posto si è poi piazzato Sergio Gaudenzio Bocci. Viola Mazzola è salita sul podio della G4 ottenendo il 3° posto; medesimo piazzamento nella G3 per Anna Veschi e Riccardo Mazzanti. Ora i baby della G4, G5 e G6, gli esordienti e gli allievi guarderanno con interesse alla notturna tipo pista di giovedì a Guidizzolo, con in palio il 30° Trofeo Pro Loco. Ad allestire il tutto sarà il Ciclo Club 77 con la collaborazione dell’associazione presieduta da Michele Pezzaioli, del Comune e del Comitato provinciale Fci.