Calcio Prima Categoria Crer – Mussetola: “Viadana, alziamo l’asticella”

VIADANA Dopo una salvezza sudata nella scorsa stagione, nel torneo 2023/24 il Viadana punta a giocare un campionato più tranquillo nella prossima Prima Crer, sotto la guida del confermato Fabio Mussetola «Abbiamo sofferto – dice il mister – ma era un passaggio quasi obbligato: ripartiremo da ottime basi. A prescindere dal girone, reggiano o parmense, dovrà essere un’annata “divertente”, in un contesto comunque molto competitivo. L’inserimento dei nuovi giocherà un ruolo chiave, perché sarà una battaglia ogni domenica». «Arriviamo da un anno di ricostruzione, e per questo ci sono stati alti e bassi – spiega -. Gli obiettivi si sono costruiti strada facendo, perché non conoscevamo il reale valore della rosa. E’ stato un percorso lungo e difficile, in cui la squadra è cresciuta tanto ed è riuscita a fare uno step in avanti, preparando il terreno per il futuro». Sul mercato sono arrivate pedine interessanti: «E’ stata una campagna acquisti ambiziosa: abbiamo centrato gli obiettivi, perché a mio parere siamo riusciti a colmare le lacune della passata stagione. Vogliamo puntare ai play off». Per ora sono arrivati: Ben Hassen, Bozzolini, Pelagatti, Di Donna, hanno salutato: Reggiani per studio, Capra, Lodi Rizzini, Pramori, Martino e Gatto. Però, quello di fare un ottimo campionato, è solo uno dei traguardi «Bisogna riempire lo stadio – conclude il mister – . Mi sento in debito con la piazza, perché in casa abbiamo fatto lo scorso anno 12 pareggi ed una sola vittoria. Vorrei creare un bell’ambiente a livello di tifoseria, visto che in tanti hanno cominciato a seguirci: occorre migliorare il rendimento interno».