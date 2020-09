Calcio 1ª Categoria – La Serenissima accende i motori. Baratti: “Vogliamo confermarci”

RONCOFERRARO L’ultima squadra mantovana impegnata nella Prima categoria lombarda (le “nostre” sono tutte nel girone H) a iniziare la preparazione è la Serenissima. Parte stasera a Villa Garibaldi il lavoro dei biancazzurri agli ordini del confermato allenatore Michele Baratti. Il ritrovo è fissato alle 19.30 per la consegna del materiale, subito dopo Baratti darà il via alla preparazione nell’impianto sportivo della frazione, per la momentanea indisponibilità dei campi del Nuvolari, interessati da alcuni lavori iniziati dal Comune, che riguardano il terreno principale e quello a 7, che sarà trasformato in un sintetico.

«Ammesso che il campionato parta il 27 settembre, e francamente ho molti dubbi – afferma Baratti – le poche settimane di preparazione dovrebbero comunque consentirci di presentarci all’esordio in buone condizioni fisiche. Non inizieremo di gran carriera a lavorare ma a un ritmo “blando”, perchè siamo fermi da parecchio e dobbiamo lavorare per crescere in maniera graduale e costante. Non faremo alcuna amichevole, ma solo allenamenti, anche per rendere più coeso il gruppo. Sono contento dell’organico che ho a mia disposizione, o giocatori offrono ampie garanzie».

«Siamo inattivi da parecchio tempo – prosegue il tecnico biancazzurro – ma c’è tanta voglia di riprendere per questa nuova avventura in Prima categoria. Quando si riparte per una nuova stagione si rinnovano gli obiettivi, si cerca di far meglio del torneo precedente, significa che faremo il possibile per raggiungere i play off. Nella scorsa stagione, affrontata da neopromossi, sono state parecchie le problematiche legate a gravi infortuni. Nonostante questo avevamo fatto bella figura, rimanendo sempre in corsa per l’obiettivo play off. Nel prossimo campionato speriamo di avere un pizzico di fortuna in più».