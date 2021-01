Aumentano a Roverbella i residenti ma calano ancora i nuovi nati

ROVERBELLA – Dai dati elaborati dall’ufficio anagrafe del Comune scopriamo che il numero di abitanti a Roverbella è in aumento. Al 31 dicembre 2020, infatti, i residenti erano 8.689 rispetto ai 8.670 dell’anno precedente. Il tasso di natalità continua essere molto debole, quello di mortalità è in aumento rispetto all’anno precedente, mentre il bilancio migratorio registra un saldo positivi di 54 unità, dei quali 28 italiani e 26 stranieri, dato che attesta la buona attrattività del nostro territorio e delle sue peculiarità socio economiche». Questa la prima analisi, sui dati demografici, fatta dall’assessore Nicolò Andrione.

«Nel nostro Comune – prosegue Andrione – è presente un numero sempre maggiore di cittadini stranieri, che negli ultimi anni ha raggiunto il 15% del totale dei residenti. A fine 2020 gli stranieri residenti a Roverbella sono stati 1.325, provenienti da tutto il mondo e mostra una struttura per età più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana e con ciò anche dei tassi di natalità superiori e dei tassi di mortalità molto inferiori. La pandemia – ricorda l’assessore – ha accresciuto gli squilibri demografici già in peggioramento da anni in tutta Italia, tuttavia ritengo sia possibile rafforzare il futuro delle generazioni che si apprestano a diventare la vita attiva del Paese. Questo lo si potrà ottenere puntando a rispondere alla riduzione quantitativa con un miglioramento qualitativo delle loro condizioni. Nello specifico fornendo migliori percorsi di formazione professionale, maggiori servizi e un ingresso più agevole nel mondo del lavoro, così che possano sostenere il Paese, ma anche per permettergli di tornare a fare figli e attenuare la discesa demografica. Ogni livello di governo del nostro paese – conclude l’assessore – è chiamato a mettere in campo scelte coraggiose; l’amministrazione comunale, sempre attenta a questi temi, è pronta a scommettere sul futuro del Paese prima ancora che sul presente».