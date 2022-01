Basket Serie A2 maschile – La “nuova” Staff di Valli tenta l’impresa in casa con Pistoia

MANTOVA Dopo mille traversie, interne ed esterne agli Stings, oggi alle ore 18 si riaccendono le luci della Grana Padano Arena (arbitri Longobucco, Giovannetti, Gonella). Una Staff circondata da punti interrogativi causati dai postumi del Covid e dal cambio di registro apportato dall’arrivo del neo coach Giorgio Valli sfiderà Pistoia. La squadra toscana è attualmente terza in classifica dietro alle corazzate Cantù e Udine ed è reduce da cinque vittorie nelle ultime sei giornate. Lo scivolone del tutto inatteso è arrivato contro il fanalino Orzinuovi che ha potuto così conquistare i primi punti della stagione; scivolone prontamente cancellato da un +18 contro Capo d’Orlando.

«C’è un bell’atteggiamento nonostante la situazione Covid ci abbia condizionato nella forma – sottolinea Giorgio Valli pronto all’esordio sulla panchina biancorossa – Vedo e sento in tutti una grande voglia di rivalsa e di riprendersi questo campionato. Ora purtroppo non siamo così brillanti come vorremmo, però cominciamo dallo spirito e con l’aiutarci di squadra e credo che questo sia il primo passo che già contro Pistoia dobbiamo mostrare. Pistoia è comoda nella sua terza posizione in classifica, è una squadra che si passa molto bene la palla e tutti hanno molti palloni da giocare in movimento. Hanno un sistema di gioco molto fluido. Mi aspetto che i ragazzi siano tutti sempre al servizio della squadra perché da soli non potremmo fare nulla. Dobbiamo cercare un sistema di gioco e una cooperazione sia in attacco che in difesa».

Pistoia arriva a Mantova con l'intenzione di rimanere in scia delle corazzate: «Mantova è una squadra costruita con giocatori importanti, che partiva subito dietro alle big e che a inizio stagione ha fatto vedere ottime cose – afferma coach Nicola Brienza – poi una serie di sfortune ha condizionato negativamente il loro percorso, ma oggi il loro roster è al completo, si sono compattati e con il nuovo coach vorranno subito rimettersi in marcia. Per quanto ci riguarda siamo in una condizione di mutamento, con il fresco arrivo di Davis ancora da assimilare». «L'attuale posizione in classifica – afferma Milos Divac – non rispecchia il valore di una squadra importante com'è Mantova, che può vantare due stranieri di alto livello oltre a un reparto italiani importante. Parliamo di un roster di valore. Dovremo essere bravi a rimanere sul pezzo dopo aver ottenuto la qualificazione alla Coppa Italia, mantenendo alto il livello del lavoro e inserendo velocemente Davis nei giochi di squadra».