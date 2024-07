Hockey su pista – Uvp Suzzara, summit col neo assessore Carra: “Insieme per il futuro”

SUZZARA Nell’ultimo allenamento stagionale nelle pista storica di via Lombardi a Suzzara, il neo assessore allo sport Gianmarco Carra ha incontrato dirigenti e atleti della società UVP Hockey Suzzara. Si intrattenuto con l’allenatrice Giada Martino, ascoltando quelle che sono le esigenze della società per la prossima stagione. Al momento il numero di tesserati per il club biancoverde sfiora le 40 unità tra agonismo, avviamento e mini-hockey, numeri che non si vedevano da diversi anni. C’è quindi grande entusiasmo attorno a questa disciplina a Suzzara e l’obiettivo della società è quello di far crescere il folto settore giovanile.

L’UVP Suzzara hockey, nella stagione 2024-25, oltre al settore avviamento. parteciperà ai due campionati agonistici Fisr-Coni Under 11 e Under 13 aggregata all’Emilia Romagna. Questo significa che la società dovrà usufruire a pieno titolo del Palaroller di via A. Moro per allenamenti e partite.