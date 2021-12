Ciclocross – Lo Sporteven sfiora il podio a Lurago

MANTOVA La stagione di ciclocross 2021/2022 sta continuando a regalare soddisfazioni allo Sporteven grazie alle ottime prestazioni fornite dai suoi atleti in occasione dei vari impegni selezionati. Che proseguono anche durante le feste natalizie.

Venerdì scorso, ad esempio, nel “Cross della Vigilia” che si è svolto a Lurago d’Erba, in provincia di Como, la compagine diretta da Carlo Pedrazzoli ha dimostrato di possedere le carte in regola per rivestire un ruolo da protagonista anche in questa specialità. Sul circuito predisposto nella cittadina comasca si è disputata l’11esima tappa del Trofeo Lombardia e Piemonte e in questo contesto a mettersi in evidenza sono stati gli atleti delle categorie allievi ed esordienti. Tra i più grandi, su un tracciato piuttosto selettivo, il piazzamento migliore lo ha colto Filippo Marocchi, che ha concluso la sua prova ottenendo un brillante 5° posto. Per quel che concerne la categoria “inferiore”, da sottolineare il 4° posto ottenuto da Pietro Zerbinati, che ha sfiorato il podio; meritata menzione anche per il compagno di squadra Maurizio Gobbi, che ha portato a termine la sua fatica ottenendo un positivo 11° posto.

La serie degli impegni natalizi, per il team di Revere, prosegue ora con la partecipazione al Cross Nazionale di San Fior che si terrà domani, martedì 28 dicembre, nella nota località trevigiana a partire dalle ore 9,30. Anche questa corsa verrà affrontata dai portacolori della formazione virgiliana con particolare impegno in quanto tappa di avvicinamento ai prossimi Campionati Italiani che si terranno in Friuli dal 7 al 9 gennaio. (bio)