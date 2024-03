Calcio Serie C – Il Mantova non va oltre l’1-1 con l’Atalanta e rimanda la promozione in B

MANTOVA Il Mantova rimanda la festa. L’1-1 casalingo con l’Atalanta U23 non è sufficiente a conquistare la promozione matematica in Serie B. Delusione contenuta per i 7.300 che hanno riempito il Martelli e che al termine hanno comunque applaudito la squadra. Primo tempo contratto dei biancorossi e Atalanta in vantaggio con Diao al 19′. Secondo tempo tutto cuore per il Mantova che pareggia con Wieser al 56′ e in più di un’occasione sfiora il vantaggio. Festa rimandata al prossimo turno: il Padova gioca domenica 7 aprile a Lumezzane (solo una vittoria può tenerlo in gioco), mentre il Mantova sarà di scena lunedì 8 a Meda (ore 20.45) contro il Renate.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Spalti gremiti ed entusiasmo alle stelle per la partita più importante da 14 anni a questa parte: oggi il Mantova si gioca la Serie B. Ma per conquistarla matematicamente ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Di fronte la temibile Atalanta Under 23, zeppa di giovani di talento. Allo stadio ci sono 7.300 spettatori: esaurite curva Te, tribune e perfino la curva Cisa per l’occasione riservata ai mantovani. Seguiremo la partita minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale. Rimanete connessi!

MANTOVA-ATALANTA U23 1-1

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, De Maio, Panizzi; Muroni (71′ Bragantini), Burrai, Wieser (62′ Trimboli); Galuppini, Mensah (88′ Monachello), Fiori (71′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Debenedetti, Brignani, Cavalli, Fedel, Napoli, Argint, Giacomelli. All.: Possanzini.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Palestra, Bonfanti, Ceresoli; Ghislandi, Panada (76′ Chiwisa), Mendicino (65′ Gyabuaa), Bernasconi; De Nipoti, Capone (72′ Jimenez); Diao (65′ Vlahovic). A disp.: Dajcar, Bertini, Muhameti, Tavanti, Masi, Regonesi, Cortinovis. All.: Modesto.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (assistenti: Tempestilli di Roma 2 e Pandolfo di Castelfranco Veneto)

RETI: 19′ Diao, 56′ Wieser

NOTE: Ammoniti: Bonfanti, Fiori. Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 1′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui. Il Mantova si deve accontentare del pareggio e rimanda la conquista della Serie B

94′ Incrocio dei pali di Burrai su punizione!!!!!!

91′ Clamorosa traversa di Vlahovic: colpo di testa deviato sul legno da Festa. Atalanta sempre viva.

90′ Quattro minuti di recupero e speranza.

90′ Calcio d’angolo di Burrai, Vismara si fa sfuggire il pallone ma rimedia subito.

88′ Esce Mensah ed entra Monachello, autore all’andata dell’unico gol stagionale.

86′ Traversone dalla destra e Galuppini “cicca” il pallone da invitante posizione.

84′ Ancora bravo Festa ad opporsi a Vlahovic lanciato in contropiede.

81′ Sugli sviluppi del corner tiro alle stelle di Ceresoli. Il Mantova può ripartire.

80′ Festa devia in corner un tiro di Vlahovic.

77′ Il Mantova sta schiacciando l’Atalanta.

75′ Gioco fermo perchè c’è Panada a terra, vittima di un contrasto. L’atalantino non ce la fa a proseguire e viene sostituito da Chiwisa.

71′ Doppio cambio: escono Muroni e Fiori, entrano Bragantini e Bombagi.

71′ Doppia occasione per il Mantova, prima con Trimboli (respinta del portiere) e poi con Galuppini (diagonale fuori).

69′ Conclusione di Galuppini centrale, nessun problema per Vismara.

64′ Secondo tempo vivacissimo con occasioni da una parte e dall’altra. Il Mantova sta comunque spingendo forte in cerca del vantaggio che garantirebbe la B.

64′ Incredibile Galuppini solissimo davanti al portiere!!!!!! Tiro deviato e palla in corner.

62′ Ancora Mantova in avanti con Muroni, palla alta.

62′ Primo cambio nel Mantova: esce Wieser, entra Trimboli.

59′ Bravo Festa a opporsi a Palestra.

56′ GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DEL MANTOVAAAAAAAAAA con WIESER!!!!!!! Dopo un batti e ribatti in area, la palla arriva al giovane centrocampista biancorosso che dal limite infila il portiere con un rasoterra di precisione chirurgica.

55′ Sul corner colpo di testa di De Maio e palla sulla traversa!!!

55′ Grande occasione Mantova con Radaelli! Il portiere respinge in angolo.

54′ Ancora Atalanta vicino al gol, con Bernasconi.

52′ Rapidi capovolgimenti di fronte e tante proteste all’indirizzo dell’arbitro.

51′ L’Atalanta si fa vedere con De Nipoti che calcia alto.

49′ Ancora Burrai dalla lunga distanza!! Tiro potente ma alto. Buon avvio del Mantova in questa ripresa.

48′ Occasionissima Mantova!!!!! Conclusione di Burrai da fuori area e grande intervento di Vismara che alza in angolo.

47′ Atalanta subito in avanti complice un’incertezza di De Maio.

46′ Via alla ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Applausi di sostegno dagli spalti per il ritorno in campo delle squadre.

Primo tempo

45′ + 1′ Il primo tempo finisce con l’Atalanta in vantaggio per 1-0. A tra poco per la ripresa.

45′ Il Mantova chiude in avanti il primo tempo. Nel frattempo sono stati comandati un minuto di recupero.

39′ Proteste da parte dei biancorossi per la condotta fin troppo lassista dell’arbitro che sorvola su parecchi interventi fallosi.

37′ Burrai a terra dopo un contrasto. Si rialza dolorante dopo qualche secondo.

36′ Cross di Radaelli e tentativo in rovesciata di Fiori che però non arriva al pallone.

35′ Intanto il vento continua a soffiare forte, disturbando non poco entrambe le squadre.

34′ Ammonito Fiori che era in diffida e salterà quindi la prossima partita.

30′ Primo ammonito del match: è l’atalantino Bonfanti, per l’ennesimo fallo su Mensah.

30′ Il Mantova fatica a costruire azioni pericolose.

24′ Occasione Mantova! Punizione di Burrai dalla trequarti e colpo di testa schiacciato di De Maio da ottima posizione, ma la palla si perde a lato.

22′ Ancora bravo Festa su Bernasconi. Mantova in sofferenza.

19′ Atalanta in vantaggio con Diao che sul filo del fuorigioco si trova a tu per tu con Festa e lo infila con un rasoterra.

18′ La curva Te non smette di cantare. Più composta e silenziosa la Cisa.

15′ Clamorosa occasione per il Mantova!!! Wieser recupera palla, appoggia a Fiori che dà in profondità a Galuppini solo davanti al portiere. Vismara gli chiude la porta e devia in fallo laterale.

11′ Atalanta disinvolta in questa prima fase, ma il Mantova negli ultimi minuti si è fatto più intraprendente.

10′ Punizione di Burrai dalla destra, spizzata di Galuppini e palla fuori.

8′ Ancora Atalanta in avanti con un tiro di Capone che finisce fuori.

6′ Occasione Atalanta! Palestra mette al centro per Capone che fa partire una conclusione insidiosa. Festa si salva alzando in corner.

5′ Avvio al piccolo trotto per il Mantova che per il momento non spinge.

2′ De Nipoti prova a sorprendere Festa con un rasoterra dal limite che si spegne a lato.

Il Mantova batte il calcio d’inizio. La partita è cominciata.

Pre-gara

Mantova in maglia bianca, Atalanta in classica divisa nerazzurra. La Te è uno spettacolo di bandiere e cori.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo fra il tripudio dei tifosi.

Ad assistere al match in tribuna stampa, due grandi ex biancorossi: Silvio Dellagiovanna e Paolo Pupita.

Nel frattempo giunge la notizia che, nel girone B, il Cesena ha battuto 1-0 il Pescara conquistando matematicamente la promozione in Serie B.

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Il presidente Filippo Piccoli ha premiato Erik Panizzi con una maglia personalizzata per celebrare le 100 presenze nel Mantova.

Comunicate le formazione. Nel Mantova rientra Panizzi. De Maio e Wieser titolari a sorpresa al posto di Cavalli e Trimboli. Nell’Atalanta c’è l’ex biancorosso Ceresoli e tre giovanissimi: Mendicino (classe 2006), Palestra e Diao (2005).

Il Martelli si sta riempiendo. Giornata ventosa, squadre in campo per il riscaldamento.