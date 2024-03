Tennis Tavolo – “Next Gen”, oro per Graur e Brunetti prima tra le società

Terni Nell’ultima giornata del 1° Torneo Nazionale Giovanile “Next Gen”, svoltosi al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, sono arrivate altre medaglie per la Brunetti Castel Goffredo. Nell’U17 maschile, il n. 1 del seeding Robert Graur ha battuto in finale il compagno di squadra e n. 2 Gabriele Mutti. Nei quarti Graur aveva piegato l’altro rossoblù, il numero 11 Giammarco Baroni. Nell’U13 femminile terzo posto per la n. 8 Maya Andreea Pavel – la più brava fra le Under 11 – battuta in semifinale per 3-0 (11-6, 11-6, 11-2) da Elena Gabriella Rossi (San Nicolò), poi vincitrice del torneo. Nella classifica per società si è affermata la Brunetti Castel Goffredo con 107 punti, davanti al Raimondo con 75 e al Prato con 50.

Wtt Feeder Otocec – Sono scattati i tabelloni del singolare e nei 32esimi netta sconfitta per Nicole Arlia (n. 199) per 3-0 a opera dell’inglese Tin-Tin Ho (n. 168). Ko anche la castellana Gaia Monfardini (n. 109) per 3-1 con la brasiliana Giulia Takahaski. Negli ottavi del misto Oyebode e Monfardini si sono imposti per 3-1 sugli ucraini Limonov e Brateyko e alle 10 si giocano la semifinale. Matteo Mutti (n. 151) ko 3-2.

Tennis Tavolo Paralimpico Michela Brunelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolare di classe 3 dell’Ittf Polish Para Open.