Il Saviatesta Calcio a 5 serie A – Il Saviatesta debutterà a Ciampino. Palazzetto, ancora tutto da risolvere

Mantova La Divisione Calcio a 5 ha diramato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Per il Saviatesta esordio a Ciampino e prima gara casalinga contro la Fortitudo Pomezia. «Partiamo contro una squadra ormai consolidata in Serie A – dice il ds Rondelli – , poi avremo il Pomezia che è una delle pretendenti allo scudetto. A dicembre un calendario di fuoco: Pesaro, Feldi Eboli, Napoli e Came, squadre che negli ultimi anni sono arrivate ai vertici della classifica. Giocheremo per la Vigilia di Natale, ultimo dell’anno ed Epifania. Quello sarà lo snodo principale della nostra stagione». Ancora da risolvere però la questione palazzetto. «Per esigenze televisive di Sky, per 6-7 partite dobbiamo indicare un altro palazzetto diverso dal NeoLù. Ho chiesto ufficialmente al Comune di andare al PalaUnical. Questo comporta il noleggio di un campo. Speriamo di avere presto delle risposte. Di fatto non si è risolto nulla neanche per il NeoLù dove ci hanno concesso solo orari serali».

Alla conferenza stampa di presentazione della stagione è intervenuto anche Leleco. «Sono tornato a Mantova per amore – ha detto il brasiliano – . Anche quando sono andato via da qui, questa maglia non l’ho mai abbandonata. Sarà una stagione molto complicata, dovremo salvarci, ma c’è già una buona squadra». Nelle prossime ore potrebbero esserci anche delle novità dal mercato. Rondelli continua a monitorare i movimenti. Possibile un ritorno di fiamma per Salas. Ieri la società biancorossa ha lanciato anche la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024: intero 50 euro, ridotto 45 euro (Under 18, donne, over 65, genitori e parenti di tutti i tesserati del Mantova Calcio a 5). Per la squadra biancorossa ancora qualche settimana di vacanza e poi il 28 partirà la preparazione estiva. (tom)