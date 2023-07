Pallavolo in lutto: è morta Carmen Rossi, per oltre 40 anni alla guida dell’Ngs Porto

Porto Mantovano Una triste notizia per lo sport mantovano e la pallavolo in particolare. Nella notte fra sabato e domenica se n’è andata, a 76 anni, Carmen Rossi, storica presidentessa dell’Ngs Porto che ha guidato per oltre 40 anni. Da poco, anche a causa dei problemi di salute, aveva lasciato la carica nelle mani del figlio Stefano, apprezzato tecnico di basket. Con Carmen Rossi scompare una figura centrale del volley virgiliano. Ha portato l’Ngs dalla Seconda Divisione fino alla B1; è stata importante punto di riferimento per atlete, allenatori, dirigenti e famiglie. Insieme al marito Renzo Trazzi ha portato avanti con impegno, dedizione, passione e competenza l’attività del club. «Carmen è stata il fulcro indissolubile della pallavolo portuense – scrive la società sui social – una vera catalizzatrice ed espressione umana di valori sportivi per tutte le ragazze e i ragazzi che in questo quarantennio sono passati per Ngs Porto. Il suo sorriso ci mancherà davvero, ma la sua incrollabile caparbietà e incredibile correttezza ci sarà da monito per il futuro, perché niente di meno che questo sarebbe sicuramente il suo desiderio per tutti noi. Il suo esempio sarà per tutti noi e per le sue “bimbe” il fondamento di un nuovo percorso e un’eredità difficile da eguagliare, ma siamo certi che nelle difficoltà potremo sempre volgere uno sguardo lassù per trovare il suo ricordo ed il suo sorriso per ognuno di noi. Ci guarderà da lassù, Carmen ora. Ci sosterrà e con la sua inconfondibile serenità ci darà sempre la forza di proseguire in un percorso di crescita e miglioramento».