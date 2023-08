A Ponti sul Mincio coglie un nuovo successo la fiera di San Gaetano

Ponti sul Mincio Con un grandissimo successo di pubblico che ha apprezzato, come sempre, le tante iniziative in programma, si è chiusa l’altra sera, con il brindisi finale, la 154esima edizione della Sagra di San Gaetano, che nel 2019 per i suoi 150 anni è stata certificata come “Sagra di qualità” dall’Unione Nazionale delle Pro loco d’Italia. Serata De.Co e dintorni e stand gastronomici con prodotti tipici, esibizioni musicali e di ballo, orchestre, concerti dal vivo in piazza Parolini ed altri eventi hanno animato il centro di Ponti. Da segnalare la corsa podistica di domenica che ha visto oltre 500 partecipanti. (amc)