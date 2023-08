Viadana – Ok dalla Regione all’ospedale di comunità. Sono disponibili venti posti letto accreditati

Viadana È partita alcuni giorni fa (il 3 agosto scorso per la precisione) l’attività dell’ospedale di comunità di Viadana. La struttura di largo De Gasperi 7 è stata definitivamente accreditata da Regione Lombardia per 20 posti, contrattualizzati con Ats della Val Padana.

L’edificio ha ospitato fino ad ora la Riabilitazione generale geriatrica e temporaneamente letti per subacuti attivati durante l’emergenza Covid.

Si aggiunge così un ennesimo tassello al piano di applicazione della legge regionale che prevede appunto la creazione di case e ospedali di comunità per presidiare la sanità territoriale.

A Viadana è attiva dallo scorso novembre anche una casa di comunità, mentre gli altri ospedali di comunità già inaugurati da Asst, con i vertici di Regione Lombardia, sono quelli di Borgo Mantovano e Bozzolo.

Gli ospedali di comunità sono strutture sanitarie di ricovero di cure intermedie, destinate a ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Contribuiscono a fornire cure più appropriate riducendo, ad esempio, gli accessi impropri al pronto soccorso o ad altri servizi sanitari.

L’ospedale di comunità consente anche di facilitare il trasferimento dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, dando alle famiglie il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti. Le case di comunità, insomma, oltre che luoghi di cura sono anche aree, per così dire, di passaggio del paziente dall’ambito sanitario a quello domestico.