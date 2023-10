Controllo del territorio, ritirate due patenti di guida

PORTO MANTOVANO Nella giornata dell’8 ottobre è stato effettuato, in Porto Mantovano e Borgo Virgilio, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al controllo del territorio, prevenzione dei reati derivanti dall’utilizzo di sostanze stupefacenti e dall’abuso di bevande alcoliche e controllo della circolazione stradale. Numerosi i controlli effettuati nei pressi dei locali di ritrovo dei giovani nonché nelle piazze e nei luoghi più appartati del paese. I Carabinieri dei Comandi sopracitati, fanno sapere che, durante i controlli effettuati sono state controllate 43 persone, 31 veicoli, esercizi pubblici e rilevate infrazioni al Codice

della Strada. Contestualmente venivano deferite in stato di libertà 2 cittadini, il primo per

guida in stato di ebrezza e il secondo per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti biologici

presso adeguata struttura sanitaria. In entrambi casi, le patenti di guida sono state ritirate.

Il servizio ha avuto un impatto notevole sulla popolazione ed in particolar modo sulla

fascia giovanile. I controlli saranno costanti ed intensificati soprattutto nei luoghi di maggior ritrovo dei ragazzi, sia per la loro tutela che al fine di arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché dell’abuso di bevande alcoliche.