La VOCE dei tifosi, racconti dai gradoni dello stadio: Cremonese-Mantova

di Chiara Sanguanini

Divieto di trasferta per il nostro tifo, ma non manca una piccola presenza nella curva ospiti dello Zini: è il “Mantova Club Texas”, ben tre supporters non residenti nella nostra provincia (e, credo, nemmeno nel nostro continente…)

Inizia. Racconto brevemente la partita (un disastro!) grazie ai commenti, alla speranza, alla paura, alla delusione e alla rabbia del gruppo Mai Molar, veri intenditori di calcio e grandi appassionati del Mantova.

Lo faccio così: un commento dopo l’altro, senza aggiungere parole.

“Oggi vinciamo” “Gooooolll! Redolfi!!!” “Peccato si sia fatto male!” “Mamma mia!” “Sto facendo tanta cacca” “Anch’io!”

“Ecco: 1 a 1!” “Adesso giochiamo troppo arretrati.” “Ceccherini un macellaio… in difesa loro picchiano come i fabbri… In avanti sono forti, ma noi marchiamo come i bambini” “Certo che SE Galuppini avesse segnato…” “Uno dei loro centrali non finisce la partita.” “Graziato finora dall’arbitro”

Secondo tempo

“Ehi, Stroppa ha cambiato i centrali” “L’è mia stupid!” “Ma dai, che caxxo, 2 a 1!” “I nostri sono rimasti negli spogliatoi” “Comunque loro due traverse e un palo… ciao ciao!” “Finita, 3 a 1” “Un derby non si gioca così!” “SE quel tapin di Mancuso fosse entrato nel primo tempo!” “È un tapino!”

“4 a 1, indegni!” “Loro tanta qualità in più!” “Uhao, che guada il Brigno!” “4 a 2!” “Una goccia nell’oceano!” “Siamo la peggiore difesa della B, 53 gol subiti!” “Oggi vedo nerissimo!” “Abbi fede… ci salveremo!”

Illusione, rabbia e speranza

“Vola e balla sul cuore malato.

Deluso sconfitto e poi abbandonato…” L. Dalla

A fine partita sui social l’amarezza è palpabile

“Che palpada!” (Tanto per restare in tema) “Partita surreale!” “Un turno da dimenticare rapidamente” “Da rivale dico che non siete così male!” (Sigh)

“Primo tempo entusiasmante, poi siamo rientrati molli” “L’arbitro era scarso, la nostra difesa non difende, l’attacco non segna, Fiori aveva il sole negli occhi… per il resto siamo la squadra più forte della B” “Non è successo niente, manteniamo la calma, ci salviamo!” “E fra due anni sarà serie A!” “Sicür!”

Qualcuno, come sempre, la pensa in modo diverso e litiga.

“Ma cosa vi aspettavate? Non era questa da vincere! Siamo ancora salvi. Ciucev i gumbet!” “Second ti quali partiti as pol vinsar? Ma va a far la nanna!” “Vacci te, gufo della malora…” Ecc. ecc.

E concludo con i tanti se.

“Se ci fosse stata la curva Te…” (e uno risponde “Ci possono essere 800 miliardi di milioni di persone al Martelli, ma con questa difesa… ciaone!”)

“Se l’arbitro avesse espulso entrambi i loro centrali…” “Se Possanzini decidesse che in area bisogna sempre marcare a uomo!” “Se ci si vuole salvare non si corricchia per il campo”

“… se andiamo avanti così, chissà come finirà…” Celentano

“Troppo forte la Cremonese. Se loro avessero giocato seriamente ne prendevi 10” “Se mio nonno avesse avuto le ruote…” “Se giochiamo come nel primo tempo possiamo mettere in difficoltà il Cesena”

E c’è Paolo, che è veramente arrabbiato, e quando si arrabbia lui… “Se ci salviamo all’ultima giornata a v’aspeti sota le aquile par daraf di psadun…”

Poi gli passerà perchè se ci salveremo…

“Se ci salviamo serviranno almeno 4 giocatori di categoria.”

“E se domani, e sottolineo se,

Io non potessi rivedere te…

quello che basta all’altra gente non mi darà,

nemmeno l’ombra della perduta felicità….” Mina.