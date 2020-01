Mantova Il Mantova getta inopinatamente via una vittoria già acquisita facendosi raggiungere sull’1-1 dalla Vigor Carpaneto nei minuti di recupero. I biancorossi erano passati in vantaggio dopo 8 minuti con un’autorete di Bruno. Il Mantova ha più volte cercato il raddoppio ma senza troppa convinzione e al 94′, sull’unico tiro in porta concesso, i piacentini sono giunti al pareggio. Il Fiorenzuola ha vinto e si è portato a -3.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Dopo il 2-2 col Lentigione, il Mantova vuole tornare alla vittoria contro i piacentini della Vigor Carpaneto, allenati dal viadanese Stefano Rossini e in piena zona play out. Mister Brando deve fare a meno dello squalificato Scotto e di cinque infortunati: Aldrovandi, Giorgi, Valentini, Haveri e Landri. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

MANTOVA-VIGOR CARPANETO 1-1

Mantova: Athanasiou; Galazzini, Carminati, Venturini, Lisi; Minincleri (62′ Navas), Mazzotti, D’Iglio (86′ Dellafiore); Guccione (92′ Pavan), Altinier (75′ Fiumicetti), Finocchio (66′ Anastasia). A disp.: Adorni, Musiani, Serbouti, Cortese. All.: Brando.

Vigor Carpaneto: Lassi, Rossini, Barba (46′ Rivi), Bini, Mastrototaro (46′ Zazzi), Scappi, Galazzi (80′ Carrozza), Rossi (72′ Fità), Bruno, Abelli, Pontoglio (46′ Confalonieri). A disp.: Luppi, Favari, Manna, Leotta. All.: Rossini.

Arbitro: Simone Pistarelli di Fermo (assistenti: Pinna di Oristano e Fiore di Genova)

Reti: 8′ aut. Bruno, 94′ Scappi

Note: ammoniti: Mazzotti, Pontoglio, Confalonieri, Anastasia. Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 0′ + 4′

Secondo tempo

95′ La partita finisce qui.

94′ Incredibile pareggio del Carpaneto. L’autore è Scappi con un rasoterra che si infila nell’angolino e beffa Athanasiou.

92′ Esce Guccione, entra Pavan.

90′ Quattro minuti di recupero.

90′ Tiro altissimo di Anastasia.

86′ Nuovo avvicendamento per i biancorossi: esce D’Iglio, entra Dellafiore.

83′ Anastasia (nel frattempo ammonito) anticipato di un soffio dal portiere.

79′ Mantova vicinissimo al 2-0 con D’Iglio che tutto solo spara addosso a Lassi. L’azione prosegue e la palla arriva ad Anastasia che spara alto. Ma l’arbitro nel frattempo aveva fischiato un fallo.

75′ Sostituzione Mantova: esce Altinier, entra Fiumicetti.

71′ Altinier in girata, nessun problema per Lassi.

68′ Anastasia subito in evidenza con un destro dalla lunga distanza fuori bersaglio.

66′ Scocca l’ora del debutto di Anastasia. A cedergli il posto Finocchio.

65′ Sul primo corner della Vigor c’è un’occasione per Bruno, il cui destro non inquadra lo specchio della porta.

62′ Primo cambio nel Mantova: esce Minincleri, entra Navas.

61′ Guccione a terra forse colpito dalla manata di un difensore, l’azione prosegue con Finocchio. Nel frattempo Guccione si rialza, riceve palla e spara una bordata che termina alta.

56′ Traversone di Galazzini, Lassi in presa alta.

52′ Il centrocampista rientra in campo.

50′ Mazzotti si è rialzato e ora viene medicato a bordo campo. Per lui una ferita in fronte.

49′ Mazzotti a terra vittima di un contrasto di gioco. C’è movimento sulla panchina biancorossa.

48′ Guccione va vicino al raddoppio con un destro potente alto.

46′ La ripresa comincia con un triplo cambio nelle file del Carpaneto.

Primo tempo

45′ Il primo tempo si chiude senza recupero. A tra poco per la ripresa.

44′ Finocchio dalla lunga distanza, palla deviata in corner. Dalla bandierina opportunità per Altinier ma nulla di fatto.

42′ Primo cartellino giallo della partita, sventolato a Mazzotti.

35′ Non una gran partita finora. Il Mantova vive di fiammate, non pervenuto il Carpaneto.

29′ Bella azione del Mantova che parte da una palla riconquistata da Galazzini e servita a D’Iglio che lancia Finocchio che appoggia ad Altinier. L’attaccante avanza e prova un diagonale che sfiora il palo.

18′ Guccione prende palla, si accentra e prova la conclusione ma la mira è sbilenca.

15′ Poche emozioni in questa fase, si gioca prevalentemente a centrocampo.

8′ Mantova in vantaggio!!!!!! Guccione dalla bandierina, il traversone viene goffamente deviato da Bruno alle spalle del portiere piacentino.

7′ Buon inizio del Mantova che si è riversato nella metacampo avversaria.

3′ Cross di Finocchio, Altinier sfiora di testa, la palla rimane lì e l’attaccante prova la rovesciata. Palla tra le braccia di Lassi.

Calcio d’inizio per i piacentini. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia rossa con banda bianca, Carpaneto in biancazzurro.