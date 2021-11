Truffe ad anziani in abitazioni isolate, quattro in pochi giorni. I Cc: “Segnalate le persone sospette”

MANTOVA – Le ultime settimane ha visto una recrudescenza delle truffe agli anziani da finti tecnici del gas/acquedotto Approfittando della dislocazione in zone isolate delle abitazioni nella campagna mantovana e della solitudine in cui spesso gli anziani vivono, i malfattori hanno colpito in data 26.10.2021 a Borgo Mantovano e nella giornata di ieri, 12.11.2021, a San Giorgio Bigarello e San Giacomo delle Segnate. I comandi dell’Arma dei Carabinieri ai diversi livelli e nelle diverse circostanze continuano incessantemente nell’azione di sensibilizzazione, in ragione anche del fatto che le tipologie di truffe possono essere le più svariate, ad esempio commesse da finti appartenenti alle forze di polizia addirittura con pettorine o distintivi artefatti (come l’8 novembre a Casalmro) ovvero da finti addetti Enel, tuttavia rimane fondamentale il contributo che i singoli cittadini possono dare con le loro segnalazioni al numero 112 di auto o persone sospette e supportandosi reciprocamente in occasione di visite di sconosciuti.