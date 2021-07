Volley Serie B1 femminile – Restyling Volta, torna la regista Giulia Oriente

VOLTA MANTOVANA Un altro gradito ritorno in casa Nardi Volta. E’ Giulia Oriente, per tutti “Est”, palleggiatrice classe 1994. Arriva dall’Euromontaggi Porto, dove ha giocato dal 2009 al 2013 e nella scorsa stagione, mentre dal 2015 al 2018 ha militato appunto nel Volta. «Dopo aver parlato con Alberto Roffia, che mi ha illustrato il progetto per la prossima stagione – racconta – la scelta è stata quasi immediata. A Volta vedo una grande opportunità di crescita, sia a livello tecnico che personale, e sono contentissima di tornare. I tre anni passati lì mi hanno lasciato tanto perciò non vedo l’ora di ritrovare compagne, staff e specialmente i tifosi a cui sono rimasta affezionata».

Serie B2 – La neopromossa Davis Stradella si rinforza con la schiacciatrice Chiara Andrea Pellegrini (classe 1994), trevigiana di nascita ma veronese d’adozione, nell’ultima stagione al Villa Bartolomea. E’ il terzo acquisto dopo Alice Marani e Ilaria Mozzi.

Serie C – L’Inox Meccanica Rivalta ha preso dal Castellucchio il martello Francesca Castagna.