Nuoto – Paolo Agogeri porta l’Asola sul podio agli Italiani Giovanili Indoor di Fondo. Brillante 13° posto per Vittoria Piva

Asola Si sono svolti lunedì a Riccione i Campionati Italiani Giovanili Indoor Nuoto di Fondo nei quali si sono brillantemente distinti gli atleti dell’Asola Nuoto, Paolo Agogeri e Vittoria Piva, entrambi nella categoria Juniores. Le gare si sono disputate a stile libero sulla distanza dei 5000 metri. Paolo ha conquistato una fantastica medaglia d’argento tra i “classe 2007” completando la gara con il tempo di 55’00″5, battuto soltanto da Davide Grossi del GAM Team Brescia (54’49.81). L’atleta asolano ha disputato davvero una grande prova, migliorando sensibilmente il proprio tempo di qualifica. Staccatissimo il terzo classificato, Matteo Medina del Circolo Canottieri Aniene, giunto sul traguardo dopo oltre 50 secondi. Anche Vittoria Piva si è migliorata molto nella gara delle “2008”. Qualificata con il 28esimo crono, si è classificata in 13esima posizione nuotando i 5 chilometri in 1:03’22”. La vittoria, per la cronaca, è andata a Sara Rummolo della Triestina Nuoto (1:01’67”); secondo posto per Sofia Soldà del PadovaNuoto (1:36’70”) e terza Carla De Santis dello Sport Full Time Sassari (1:44’49”).