Calcio Prima Cat. – Serenissima, Veneziani si presenta: “Proseguiamo l’ottimo lavoro fatto”

RONCOFERRARO Sarà Alessandro Veneziani il nuovo allenatore della Serenissima: prende il posto di Michele Baratti che resterà come ds. L’ex mister lascia la panchina per motivi familiari e di lavoro. Quattro i punti raccolti dai biancazzurri, reduci dal pareggio per 1-1 a Castelverde. Nel prossimo turno i roncoferraresi ospiteranno il Porto di Lucio Merlin nel derby tutto mantovano. Una partita che peraltro si è già giocata in Coppa Italia, con la vittoria dei portuensi.

L’ultima esperienza di Alessandro Veneziani alla guida di una prima squadra è stata a Marmirolo nella stagione 2019/20, poi interrotta per il Covid. In quella occasione prese il posto di Luca Vaccari.

«A parte la prima gara di campionato col Marmirolo, ho visto tutte le altre partite nelle quali era impegnata la Serenissima – dice il neoallenatore -, ci metterò del mio ma si continuerà sulla strada ottimamente intrapresa con la gestione di Michele Baratti. Cercheremo di continuare a fare bene: i giocatori li conosco, aspetto solo di cominciare il mio lavoro di allenatore della mia nuova squadra. A Roncoferraro sono già stato, visto che parecchi anni fa ero nel settore giovanile dell’Athletic, ora vi ritornerò come tecnico della prima squadra». Ieri sera Veneziani ha incontrato la dirigenza per definire gli ultimi dettagli, poi domani sera sarà in campo per dirigere il primo allenamento e cominciare a preparare la sfida casalinga col Porto.