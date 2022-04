Calcio Prima Categoria – Rampani: “Sermide, non sottovalutare il Curtatone”

SERMIDE Dopo l’impresa di Gonzaga, la corsa salvezza del Sermide non è certamente finita. Ancora tante insidie nelle tre partite che separano i biancazzurri dalla tanto agognata permanenza in Prima Categoria.

Il tecnico Paolo Rampani chiede massima attenzione alla sua squadra per un’ altra gara con in palio tre punti pesanti. A Sermide, domenica, arriva il Curtatone di Alessandro Mutti staccato di tre lunghezze e invischiato nella zona play out.

Per la Nac un momentaccio: i rossoblù sono reduci da un pesantissimo rovescio casalingo contro la Verolese, e sembrano l’ombra della squadra in grado di stupire nel girone d’andata, a causa dei numerosi infortuni dei giocatori più esperti.

«Possiamo dire che si tratta di una gara fondamentale per entrambe – attacca Rampani -, ci sarà ancora da giocare qualche partita prima che la stagione regolare si concluda, ma la sfida di domenica è decisiva per entrambe, da parte nostra c’è voglia non solo di dare un seguito al successo colto a Gonzaga, ma anche di cancellare la sconfitta per 3-0 incassata all’andata contro il Curtatone. Le motivazioni verranno da sè, noi siamo pronti per la gara, speriamo di far bene: ovviamente dovremo fare attenzione all’avversario: nonostante il periodo di grande difficoltà non bisogna affatto sottovalutarli. In primis perché nelle loro file milita il capocannoniere del campionato Ndiaye, e poi perché i valori espressi nel girone d’andata da parte della Nac non possono essersi dissolti come per magia. Serviranno impegno e grande attenzione per avere la meglio».

In vista del match di domenica ancora assente per infortunio il giocatori biancazzurri Samuele Merighi, mentre Andrea Moi ha raggiunto il bonus di ammonizioni e sarà appiedato per squalifica.