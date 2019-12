Corso di alta formazione per gli agenti di viaggi

MANTOVA – Prenderà il via il prossimo 18 gennaio il primo appuntamento di alta formazione organizzato da Assoviaggi, la sigla di Confesercenti che in questo caso rappresenta agenzie di viaggi e tour operator.

Il primo appuntamento, dal titolo “L’agenzia 3.0: Progettazione di Itinerari di Viaggio e Nuove Strategie di Comunicazione” si svolgerà sabato 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 18 a Bologna, presso l’Hotel NH in piazza XX Settembre.

La giornata di formazione, organizzata nei due moduli formativi “Progettare un itinerario di viaggio” e “Comunicazione turistica: scritture di viaggio 3.0”, sarà curata da Carla Diamanti, giornalista, travel designer e docente presso l’Università di Torino dove insegna progettazione di itinerari, scritture di viaggio e cultura del viaggio.

“In un comparto in costante mutamento – ha ribadito Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti e presidente di Confesercenti Mantova – il corso segue l’evoluzione della professione. Da parte nostra ci occuperemo, come tanti agenti di viaggio ci hanno chiesto, di analizzare il prodotto turistico, cogliendone gli elementi essenziali per valorizzarlo e trasferirlo con successo nel mercato digitale”.